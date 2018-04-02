У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед військових у Вербну неділю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Минулої доби у зоні проведення бойових дій на Донбасі було зафіксовано 38 обстрілів позицій Збройних сил України, жоден український військовий не постраждав. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Загалом минулої доби, у Вербну неділю, зафіксовано 38 обстрілів опорних пунктів збройних сил України з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ. 36 з них визначені як прицільні”, — повідомив речник.
За його словами, серед військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України, які виконують завдання на лінії зіткнення, внаслідок ворожих обстрілів поранених або травмованих немає.
Зазначимо, чергове перемир’я вступило в силу на Донбасі 30 березня. Збройні сили України готові дотримуватись необмеженого режиму припинення вогню на Донбасі.