В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди военных в Вербное воскресенье

"Всего за прошлые сутки, в Вербное воскресенье, зафиксировано 38 обстрелов опорных пунктов вооруженных сил Украины со стороны боевиков оккупационных администраций РФ. 36 из них определены как прицельные", - сообщил пресс-секретарь.

По его словам, среди военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения, в результате вражеских обстрелов раненых или травмированных нет.

Отметим, очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Вооруженные силы Украины готовы соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.