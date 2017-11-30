У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед сил АТО за минулу добу

"Вчора ситуація в зоні АТО залишалася напруженою проте повністю контрольованою з боку підрозділів Збройних Сил України. За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не поранений”, — сказав Мотузяник.

За його словами, на Луганському напрямку бойовики незаконних збройних формувань провели 13 обстрілів у бік опорних пунктів Збройних Сил України. Доволі тривалі обстрілі з мінометів калібру 82 і 120 мм противник вів біля Луганського і загалом випустив 39 боєприпасів.

"На донецькому напрямку здійснено 5 прицільних обстрілів наших позицій. Так з мінометів різних калібрів впродовж 1 години ворог випустив 7 мін по захисникам біля Водяного, ще 10 мін — поблизу Павлополя. Неспокійно було вчора і біля Верхньоторецького, Авдіївки та Красногорівки. Загалом впродовж минулої доби ворог провів 18 обстрілів у 6 випадках наші військові відкривали вогонь у відповідь", - додав Мотузяник.

Як повідомляв УНН, статус учасників бойових дій за час АТО отримали близько 320 тис. осіб.