В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди сил АТО за прошедшие сутки

"Вчера ситуация в зоне АТО оставалась напряженной, но полностью контролируемой со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не ранен", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении боевики незаконных вооруженных формирований провели 13 обстрелов в сторону опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. Довольно длительные обстреле из минометов калибра 82 и 120 мм противник вел у Луганского и вообще выпустил 39 боеприпасов.

"На донецком направлении осуществлено 5 прицельных обстрелов наших позиций. Так из минометов различных калибров в течение 1:00 враг выпустил 7 мин по защитникам у Водяного, еще 10 мин - вблизи Павлополь. Неспокойно было вчера и у Верхнеторецком, Авдеевки и Красногоровки. Всего в течение прошлых суток враг провел 18 обстрелов в 6 случаях наши военные открывали огонь", - добавил Мотузяник.

Как сообщал УНН, статус участников боевых действий за время АТО получили около 320 тыс. Человек.