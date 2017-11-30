В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди сил АТО за прошедшие сутки

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 81391 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 73343 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 80285 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 87240 просмотра

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11 марта, 06:00 • 119770 просмотра

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. На протяжении прошедших суток в результате обстрелов боевиков украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции потерь среди украинских военных нет. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент  УНН.

"Вчера ситуация в зоне АТО оставалась напряженной, но полностью контролируемой со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не ранен", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении боевики незаконных вооруженных формирований провели 13 обстрелов в сторону опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. Довольно длительные обстреле из минометов калибра 82 и 120 мм противник вел у Луганского и вообще выпустил 39 боеприпасов.

"На донецком направлении осуществлено 5 прицельных обстрелов наших позиций. Так из минометов различных калибров в течение 1:00 враг выпустил 7 мин по защитникам у Водяного, еще 10 мин - вблизи Павлополь. Неспокойно было вчера и у Верхнеторецком, Авдеевки и Красногоровки. Всего в течение прошлых суток враг провел 18 обстрелов в 6 случаях наши военные открывали огонь", - добавил Мотузяник.

Как сообщал УНН, статус участников боевых действий за время АТО получили около 320 тыс. Человек.

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