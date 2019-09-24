У Міноборони не встигнуть перейти на електронний документообіг до жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Міністерстві оборони України, як і в інших державних органах, мають перейти на електронний документообіг з першого жовтня, проте у Міноборони не встигнуть. Про це міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив під час інтерв’ю для BBC, передає УНН.
“Паперів дуже багато, і електронний документообіг — це буде сучасна справа. Але не до жовтня, до жовтня ми не встигнемо”, — повідомив Загороднюк.
Міністр також зазначив, що на підпис документів він витрачає до півтори години кожного дня.
Нагадаємо, у Кабміні заявили про старт “винищення” паперових процесів 4 вересня 2019 року, Кабінет Міністрів України схвалив рішення про остаточний перехід на електронний обмін документами. Зміни мають запрацювати уже з 1 жовтня, до того моменту державні органи повинні провести відповідні організаційні налаштування у системі обміну документами.