У Міноборони назвали напрямки оборонної реформи щодо професіоналізації сил оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Головною метою оборонної реформи за напрямом професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву є, зокрема, підвищення рівня соціальних і правових гарантій військовослужбовців. Про це розповів голова підкомітету з впровадження реформ щодо професіоналізації сил оборони та створення військового резерву комітету реформ Міністерства оборони України та ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Кропивченко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Головною метою оборонної реформи за напрямом професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву є підвищення рівня соціальних і правових гарантій військовослужбовців, працівників ЗС України та членів їхніх сімей, реформування системи військової освіти з урахуванням досвіду участі військ (сил) в АТО, методик і програм підготовки військових фахівців, прийнятих в НАТО, а також впровадження нової системи мобілізації, створення військового резерву та системи кадрового менеджменту у ЗС України", – наголосив С.Кропивченко.