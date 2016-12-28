У Міноборони назвали напрямки оборонної реформи щодо професіоналізації сил оборони

"Головною метою оборонної реформи за напрямом професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву є підвищення рівня соціальних і правових гарантій військовослужбовців, працівників ЗС України та членів їхніх сімей, реформування системи військової освіти з урахуванням досвіду участі військ (сил) в АТО, методик і програм підготовки військових фахівців, прийнятих в НАТО, а також впровадження нової системи мобілізації, створення військового резерву та системи кадрового менеджменту у ЗС України", – наголосив С.Кропивченко.