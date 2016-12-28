В Минобороны назвали направления оборонной реформы относительно профессионализации сил обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Главной целью военной реформы по направлению профессионализации сил обороны и создания необходимого военного резерва является, в частности, повышение уровня социальных и правовых гарантий военнослужащих. Об этом рассказал председатель подкомитета по внедрению реформ по профессионализации сил обороны и создания военного резерва комитета реформ Министерства обороны Украины и ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Главной целью военной реформы по направлению профессионализации сил обороны и создания необходимого военного резерва является повышение уровня социальных и правовых гарантий военнослужащих, работников ВС Украины и членов их семей, реформирование системы военного образования с учетом опыта участия войск (сил) в АТО, методик и программ подготовки военных специалистов, принятых в НАТО, а также внедрение новой системы мобилизации, создание военного резерва и системы кадрового менеджмента в ВС Украины", - подчеркнул С.Кропивченко.