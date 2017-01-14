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У Міноборони Данії заявили про військову загрозу з боку Росії

У Міноборони Данії заявили про військову загрозу з боку Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр оборони Данії Клаус Йорт Фредеріксен вважає, що побоювання з приводу військової загрози з боку Росії є цілком виправдані та наголошує на необхідності переозброєння для країни, щоб разом із НАТО протистояти Росії. Про це він повідомив в інтерв’ю для Berlingske Media, передає УНН.

Як зазначає видання, Й.Фредеріксен заявив, що агресивна політика президента РФ Володимира Путіна є дуже серйозною і страшною загрозою безпосередньо для Данії.

"Ми (громадяни Данії - ред.) повинні зрозуміти для себе, що ми всі - під загрозою. І ми повинні діяти", - сказав він, наголосивши на необхідності збільшити військові витрати.

За його словами, зараз повертаються ті часи, коли Данія має зміцнитися у військовому відношенні та активізувати зусилля в НАТО, щоб мати можливість "втримати росіян від нападу".

Нагадаємо, Данія виводить ескадру винищувачів F-16 з операції міжнародної коаліції проти угруповання "Ісламська держава" в Іраку і Сирії.

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