В Минобороны Дании заявили о военной угрозе со стороны России
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен считает, что опасения по поводу военной угрозы со стороны России вполне оправданы и подчеркивает необходимость перевооружения для страны, чтобы вместе с НАТО противостоять России. Об этом он сообщил в интервью Berlingske Media, передает УНН.
Как отмечает издание, Й.Фредериксен заявил, что агрессивная политика президента РФ Владимира Путина является очень серьезной и страшной угрозой непосредственно для Дании.
"Мы (граждане Дании - ред.) должны понять для себя, что мы все - под угрозой. И мы должны действовать", - сказал он, отметив необходимость увеличить военные расходы.
По его словам, сейчас возвращаются те времена, когда Дания должна укрепиться в военном отношении и активизировать усилия в НАТО, чтобы иметь возможность "удержать россиян от нападения".
Напомним, Дания выводит эскадру истребителей F-16 из операции международной коалиции против группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.