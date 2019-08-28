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У Міноборони будуть вшановувати загиблих захисників України з усіх силових відомств

У Міноборони будуть вшановувати загиблих захисників України з усіх силових відомств

Київ • УНН

 • 6361 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Відтепер у Міністерстві оборони будуть вшановувати імена загиблих захисників України з усіх силових відомств. Про це під час урочистого церемоніалу вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України повідомив Міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.

"Завтра, 29 серпня, в Міноборони ми вшановуватимемо пам’ять полеглих Героїв у оновленому форматі", - повідомив Степан Полторак.

Він пояснив, що у відомстві прийняли рішення, щоб усі військовослужбовці з різних силових відомств України, які воювали пліч-о-пліч і загинули в боях за Україну, незалежно від того, чи воювали вони у складі ЗС України, чи були прикордонниками, представниками Національної гвардії або СБУ, вшановувалися разом.

Відтак, щоранку у Міністерстві оборони України, під час вшанування полеглих бійців, будуть згадуватися імена усіх загиблих захисників України.

Нагадаємо, У Києві відбувся урочистий церемоніал вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України. Під час заходу міністр оборони Степан Полторак нагородив 250 матерів загиблих військових.

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