В Минобороны будут чествовать погибших защитников Украины из всех силовых ведомств
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Отныне в Министерстве обороны будут чествовать имена погибших защитников Украины из всех силовых ведомств. Об этом во время торжественного церемониала памяти погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
"Завтра, 29 августа, в Минобороны мы чествуем память павших Героев в обновленном формате", - сообщил Степан Полторак.
Он пояснил, что в ведомстве приняли решение, чтобы все военнослужащие из различных силовых ведомств Украины, которые воевавали бок о бок и погибли в боях за Украину, независимо от того, воевали они в составе ВС Украины, были пограничниками, представителями Национальной гвардии или СБУ, почитались вместе.
Следовательно, каждое утро в Министерстве обороны Украины, во время чествования павших бойцов, будут упоминаться имена всех погибших защитников Украины.
Напомним, в Киеве состоялся торжественный церемониал памяти погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Во время мероприятия министр обороны Степан Полторак наградил 250 матерей погибших военных.