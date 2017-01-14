У Мінкультури досі немає інформації про повернення останків О.Олеся до України

КИЇВ. 14 січня. УНН. У Міністерстві культури наразі немає нової інформації щодо перевезення останків українського письменника Олександра Олеся з Чехії до України. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар міністра культури Юлія Даценко.

«Як тільки буде інформація щодо перевезення останків Олександра Олеся, Міністерство культури і інші органи, які залучені до цієї справи будуть оперативно інформувати громадськість про цей процес», - зазначила Ю.Даценко.

Нагадаємо, останки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії, примусово ексгумовані.



Родичі українського письменника Олександра Олеся дали згоду на перепоховання його останків в Україні.

У свою чергу міністр культури України Євген Нищук повідомив, що готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати переправлення праху відомого українського письменника Олександра Олеся до України.