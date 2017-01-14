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У Минкультуры пока нет информации о возвращении останков А.Олеся в Украину

У Минкультуры пока нет информации о возвращении останков А.Олеся в Украину

Киев • УНН

 • 15411 просмотра

Вместе с тем, в ведомстве Евгения Нищука пообещали оперативно информировать о дате возвращения останков писателя на Родину

КИЕВ. 14 января. УНН. В Министерстве культуры пока нет новой информации о перевозке останков украинского писателя Александра Олеся из Чехии в Украину. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь министра культуры Юлия Даценко.

"Как только будет информация по перевозке останков Александра Олеся, Министерство культуры и другие органы, которые вовлечены в это дело будут оперативно информировать общественность об этом процессе", - отметила Ю.Даценко.

Напомним, останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумировали.

Родственники украинского писателя Александра Олеся дали согласие на перезахоронение его останков в Украине.

В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что готов лично выехать в Чехию, чтобы сопровождать переправку праха известного украинского писателя Александра Олеся в Украину.

Украинские Национальные Новости

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