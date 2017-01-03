У Мінкульті заявляють про можливість перепоховання останків Ярослава Мудрого
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр культури України Євген Нищук заявив, що Україна направить комісію до США, щоб перевірити автентичність залишків Ярослава Мудрого і у разі необхідності провести перемовини про перепоховання князя у Києві. Про це він заявив в ефірі Еспресо, передає УНН.
"Будемо відряджати комісію до США, щоб пересвідчитися у автентичності залишків Ярослава Мудрого. Якщо фахівці все підтвердять, то на міждержавному рівні нам би варто було б вести перемовини щодо можливості перевезення останків Ярослава Мудрого в княжий град Київ", -сказав Є.Нищук.
Як повідомляв УНН, Україна готує списки видатних українців, яких можна перепоховати в Україні.