У Мінкульті заявляють про можливість перепоховання останків Ярослава Мудрого

"Будемо відряджати комісію до США, щоб пересвідчитися у автентичності залишків Ярослава Мудрого. Якщо фахівці все підтвердять, то на міждержавному рівні нам би варто було б вести перемовини щодо можливості перевезення останків Ярослава Мудрого в княжий град Київ", -сказав Є.Нищук.

Як повідомляв УНН, Україна готує списки видатних українців, яких можна перепоховати в Україні.