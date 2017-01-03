В Минкульте заявляют о возможности перезахоронения останков Ярослава Мудрого
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Украина направит комиссию в США, чтобы проверить подлинность останков Ярослава Мудрого и в случае необходимости провести переговоры о перезахоронении князя в Киеве. Об этом он заявил в эфире Эспрессо, передает УНН.
"Будем отправлять комиссию в США, чтобы убедиться в подлинности останков Ярослава Мудрого. Если специалисты все подтвердят, то на межгосударственном уровне нам бы следовало вести переговоры о возможности перевозки останков Ярослава Мудрого в княжеский град Киев", - сказал Е.Нищук.
Как сообщал УНН, Украина готовит списки выдающихся украинцев, которых можно перезахоронить в Украине.