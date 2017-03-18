У Мінкульті висловили стурбованість псуванням пам’ятника О.Телізі в Бабиному Яру

"Міністерство культури України глибоко стурбоване фактом нищення та плюндрування пам'ятника видатній українській громадській та культурній діячці України, що створила трагічну, але героїчну сторінку історії нашої держави.

Мінкультури додатково інформуватиме про хід розслідування цього злочину та сподівається, що винні понесуть покарання за законом", - йдеться в повідомленні.

Наразі працівниками правоохоронних органів за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Адміністрацією заповідника здійснюються всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків акту вандалізму.

Нагадаємо, вночі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, який встановлений у Бабиному Яру.