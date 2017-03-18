В Минкульте выразили обеспокоенность порчей памятника Е.Телиге в Бабьем Яру

"Министерство культуры Украины глубоко обеспокоено фактом уничтожения и осквернения памятника выдающемуся украинскому общественному и культурному деятелю Украины, создавшему трагические, но героические страницы истории нашего государства.

Минкультуры будет дополнительно информировать о ходе расследования этого преступления и надеется, что виновные понесут наказание по закону", - говорится в сообщении.

Сотрудниками правоохранительных органов по данному факту возбуждено уголовное производство. Администрацией заповедника осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий акта вандализма.

Напомним, ночью неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге, который установлен в Бабьем Яру.