У Мінкульті проти введення “карантину вихідного дня”

“З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності може спричинити карантин вихідного дня, МКІП не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працюючого населення України опиняються у зоні ризику залишитися без роботи. Тобто мова йде про життя та існування людей", - написав Ткаченко.

Міністр також підняв питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП.

“Тому закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей по виконанню санепідем вимог МОЗ, – рішення, яке нарікає державу на неминучі втрати. Заборона на роботу в вихідні дні для закладів культури та креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше. До того ж у часи пандемії переглянути стрічку в кінотеатрі, сходити на виставу чи послухати оперу – це справжнє емоційне розвантаження, яке робить людей щасливішими. І таку можливість потрібно залишити українцям”, - підсумував Ткаченко.

Зазначимо, що на думку економіста Олега Пендзина, "карантин вихідного дня" не врятує українську економіку від локдауну.