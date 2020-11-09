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В Минкульте против введения "карантина выходного дня"

В Минкульте против введения "карантина выходного дня"

Киев  •  УНН

 • 13823 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В МКИП против введения "карантина выходного дня", потому, что люди работающие в сфере культуры рискуют остаться без работы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

"Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий и гостеприимства может привести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работающего населения Украины оказываются в зоне риска остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существования людей", - написал Ткаченко.

Министр также поднял вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП.

"Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требований Минздрава, - решение, которое наражает государство на неизбежные потери. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более. К тому же во времена пандемии посмотреть ленту в кинотеатре, сходить на спектакль или послушать оперу - это настоящая эмоциональная разгрузка, которая делает людей счастливее. И такую возможность нужно оставить украинцам", - подытожил Ткаченко.

Отметим, что по мнению экономиста Олега Пендзина, "карантин выходного дня" не спасет украинскую экономику от локдауна.

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