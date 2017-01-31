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У Мінінфраструктури створили штаб для відслідковування подій в Авдіївці

У Мінінфраструктури створили штаб для відслідковування подій в Авдіївці

Київ • УНН

 • 5139 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У Міністерстві інфраструктури України створили власний штаб для відслідковування подій в Авдіївці. Всі транспортні засоби, необхідні для евакуації населення, підготовлені. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Міністр запевнив, що структурні підрозділи Міністерства готові виконати рішення про евакуацію населення.

“Міністерство інфраструктури України створило свій власний штаб і перебуває у повній координації із іншими органами влади. Ми відстежуємо події в Авдіївці й вже забезпечили всі необхідні транспортні засоби, необхідні для того, щоб провести евакуацію, якщо таке рішення буде прийнято. Ми готові фізично і логістично забезпечити евакуацію населення, як з боку залізниці, так і з боку автобусних перевезень”, — повідомив В.Омелян.

Як повідомляв УНН, в Авдіївку доправили додатковий загін бійців Національної поліції України.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

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