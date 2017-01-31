В Мининфраструктуры создали штаб для отслеживания событий в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Министерстве инфраструктуры Украины создали собственный штаб для отслеживания событий в Авдеевке. Все транспортные средства, необходимые для эвакуации населения, подготовлены. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
Министр заверил, что структурные подразделения Министерства готовы выполнить решение об эвакуации населения.
"Министерство инфраструктуры Украины создало свой собственный штаб и находится в полной координации с другими органами власти. Мы отслеживаем события в Авдеевке и уже обеспечили все необходимые транспортные средства, необходимые для того, чтобы провести эвакуацию, если такое решение будет принято. Мы готовы физически и логистически обеспечить эвакуацию населения, как со стороны железной дороги, так и со стороны автобусных перевозок", - сообщил В.Омелян.
Как сообщал УНН, в Авдеевку доставили дополнительный отряд бойцов Национальной полиции Украины.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.