У Мінінфраструктури розповіли, що робитимуть із регіональними аеропортами

"Розробляється стратегія розвитку регіональних аеропортів. Ми хочемо закласти кошти на відновлення смуг близько 10 аеропортів. Бюджетних коштів. Паралельно ми готуємо проект державного приватного партнерства, коли кошти будуть залучатись на відновлення смуги як кредит під державну чи муніципальну гарантію або як інвестиція паралельно із будівництвом інвестором термінального комплексу", - сказав Довгань.



Які саме це будуть аеропорти заступник міністра не уточняв.



"Робота триває. Основний акцент це на хабові аеропорти. Малі аеропорти також розглядаються. Підготовлено пред-ТЕО (техніко-економічне обґрунтування) аеропорту у Білій Церкві, надано кошти на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту "Одеса", дивимося на стратегію розвитку аеропорту "Бориспіль", готується проект і вже будується термінальний комплекс в аеропорту Запоріжжя", - додав Довгань.



Нагадаємо, Державіаслужба провела позапланові перевірки повітряних суден українських авіаперевізників, у тому числі тих, що здійснюють нерегулярні перевезення. Про це повідомив прес-центр Державної авіаційної служби України.