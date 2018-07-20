В Мининфраструктуры рассказали, что делать с региональными аэропортами

"Разрабатывается стратегия развития региональных аэропортов. Мы хотим заложить средства на восстановление полос около 10 аэропортов. Бюджетных средств. Параллельно мы готовим проект государственного частного партнерства, когда средства будут привлекаться на восстановление полосы как кредит под государственную или муниципальную гарантию или как инвестиция параллельно со строительством инвестором терминального комплекса", - сказал Довгань.



Какие именно это будут аэропорты заместитель министра не уточнял.



"Работа продолжается. Основной акцент это на хабовые аэропорта. Малые аэропорты также рассматриваются. Подготовлено пред-ТЭО (технико-экономическое обоснование) аэропорта в Белой Церкви, выделены средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Одесса", смотрим на стратегию развития аэропорта "Борисполь", готовится проект и уже строится терминальный комплекс в аэропорту Запорожья", - добавил Довгань.



Напомним, Госавиаслужба провела внеплановые проверки воздушных судов украинских авиаперевозчиков, в том числе тех, которые осуществляют нерегулярные перевозки. Об этом сообщил пресс-центр Государственной авиационной службы Украины.