У Мінінфраструктури розповіли, чому угода про "відкрите небо" з ЄС досі не підписана

"Підписання угоди про спільний авіапростір з ЄС заплановане на 2019 рік", - сказав Довгань.

Як пояснив він, досі угода не підписана, хоча була порахована ще в 2013 році під час саміту у Вільнюсі, "тому що існує конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо включення чи не включення аеропорту Гібралтар".

"Ця річ затягнулась, потім з'явився Brexit, зараз оформлюється договірний процес виходу Великої Британії з ЄС. Ці речі не залежать від нас", - додав він.

"Разом з тим, у нас зараз є чотири країни ЄС з 28, з якими не лібералізоване авіасполучення. Це Мальта, тому що угода не підписана, Бельгія, Франція та Нідерланди. З рештою країн у нас немає обмежень на призначенні компанії, на частоти. Тобто ми працюємо з 24 країнами в режимі відкритого неба. Це що стосується доступу. Друга частина – це питання безпеки. Над цим працюємо, щоб імплементовувати ці регламенти, технічні вимоги до літаків", - уточнив Довгань.

Нагадаємо, раніше у Мінінфраструктури заявили, що Україна на сьогодні не має авіаційних обмежень з 12 країнами ЄС.