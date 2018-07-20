В Мининфраструктуры рассказали, почему соглашение об "открытом небе" с ЕС до сих пор не подписано

"Подписание соглашения о совместном авиапространстве с ЕС запланировано на 2019 год", - сказал Довгань.

Как пояснил он, до сих пор соглашение не подписано, хотя было посчитано еще в 2013 году во время саммита в Вильнюсе, "потому что существует конфликт между Великобританией и Испанией о включении или невключении аэропорта Гибралтар".

"Эта вещь затянулась, потом появился Brexit, сейчас оформляется договорный процесс выхода Великобритании из ЕС. Эти вещи не зависят от нас", - добавил он.

"Вместе с тем, у нас сейчас есть 4 страны ЕС с 28, с которыми не либерализовано авиасообщение. Это Мальта, потому что соглашение не подписано, Бельгия, Франция и Нидерланды. С остальными странами у нас нет ограничений на назначении компании, на частоты. То есть мы работаем с 24 странами в режиме открытого неба. Это что касается доступа. Вторая часть - это вопрос безопасности. Над этим работаем, чтобы имплементировать эти регламенты, технические требования к самолетам", - уточнил Довгань.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявили, что Украина на сегодня не имеет авиационных ограничений с 12 странами ЕС.