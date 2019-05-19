У Мінінформполітики відреагували на запропонований "Зе-командою" перепис населення

За словами Золотухіна, робоча група з питань проведення перепису вже діє певний час.

"До речі, вже біля півроку діє робоча група з питань проведення перепису населення. Розроблено відповідне ТЗ. Заплановані пілотні переписи для тестування нових технологій, що будуть використовуватися переписниками, яких ще треба буде навчити", - написав він.

Також Золотухін додав, що в процесі вивчення питання народилося кілька нових ідей.

"Наприклад, в рік пікових виплат по кредитам МВФ (2019) довелося б провести проект національного масштабу, вартість якого стартує з 200 млн грн. Здається, що це не дуже гарна ідея. В той же час, в державних органах України на даний момент діє біля двох десятків різних баз даних з повними наборами даних на українців. Так, тільки МОЗ на різних етапах впровадження реформи отримав біля 27 млн записів про українців-пацієнтів", - зазначив він.

Заступник міністра зауважив, що біометричні паспорти також охоплюють великий обсяг громадян.

"Якщо розумно підійти до конвергенції цих даних, які могли б взаємно перекрити прогалини баз, то первинна інформація про кількість громадян України була б отримана значно дешевше", - резюмував посадовець.

Нагадаємо, у команді новообраного президента України Володимира Зеленського повідомили, що вони мають намір провести "аудит держави" в перші 100 днів з моменту інавгурації, щоб зрозуміти, в якому стані вони отримують державу.