У Мінінформполітики відреагували на запропонований "Зе-командою" перепис населення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін відреагував на намір команди Зеленського провести "аудит держави" в перші 100 днів з моменту інавгурації. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За словами Золотухіна, робоча група з питань проведення перепису вже діє певний час.
"До речі, вже біля півроку діє робоча група з питань проведення перепису населення. Розроблено відповідне ТЗ. Заплановані пілотні переписи для тестування нових технологій, що будуть використовуватися переписниками, яких ще треба буде навчити", - написав він.
Також Золотухін додав, що в процесі вивчення питання народилося кілька нових ідей.
"Наприклад, в рік пікових виплат по кредитам МВФ (2019) довелося б провести проект національного масштабу, вартість якого стартує з 200 млн грн. Здається, що це не дуже гарна ідея. В той же час, в державних органах України на даний момент діє біля двох десятків різних баз даних з повними наборами даних на українців. Так, тільки МОЗ на різних етапах впровадження реформи отримав біля 27 млн записів про українців-пацієнтів", - зазначив він.
Заступник міністра зауважив, що біометричні паспорти також охоплюють великий обсяг громадян.
"Якщо розумно підійти до конвергенції цих даних, які могли б взаємно перекрити прогалини баз, то первинна інформація про кількість громадян України була б отримана значно дешевше", - резюмував посадовець.
Нагадаємо, у команді новообраного президента України Володимира Зеленського повідомили, що вони мають намір провести "аудит держави" в перші 100 днів з моменту інавгурації, щоб зрозуміти, в якому стані вони отримують державу.