В Мининформполитики отреагировали на предложенную "Зе-командой" перепись населения

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отреагировал на намерение команды Зеленского провести "аудит государства" в первые 100 дней с момента инаугурации. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

По словам Золотухина, рабочая группа по вопросам проведения переписи уже действует определенное время.

"Кстати, уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения. Разработано соответствующее ТЗ. Запланированы пилотные переписи для тестирования новых технологий, которые будут использоваться переписникамы, которых еще предстоит научить", - написал он.

Также Золотухин добавил, что в процессе изучения вопроса родилось несколько новых идей.

"Например, в год пиковых выплат по кредитам МВФ (2019) пришлось бы провести проект национального масштаба, стоимость которого стартует с 200 млн грн. Кажется, что это не очень хорошая идея. В то же время, в государственных органах Украины на данный момент действует около двух десятков различных баз данных с полными наборами данных на украинском. Так, только Минздрав на различных этапах внедрения реформы получил около 27 млн записей о украинцев-пациентов", - отметил он.

Заместитель министра отметил, что биометрические паспорта также охватывают большой объем граждан.

"Если разумно подойти к конвергенции этих данных, которые могли бы взаимно перекрыть пробелы баз, то первичная информация о количестве граждан Украины была бы получена значительно дешевле", - резюмировал чиновник.

Напомним, в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что они намерены провести "аудит государства" в первые 100 дней с момента инаугурации, чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.

Украинские Национальные Новости

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