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У Мінфіні розповіли, як фінансують ліквідацію наслідків пожежі на складах в Ічні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Фінансування ліквідації наслідків пожежі на військових складах в Ічні Чернігівської області продовжується відповідно до цільової програми. Про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

У Мінфіні розповіли, як фінансують ліквідацію наслідків пожежі на складах в Ічні

"Є програма окрема, яка знаходиться у різних розпорядників, - в даному випадку це питання блоку безпеки і оборони щодо наведення ладу, ремонтів і так далі на складах. Відповідно до розпису, все фінансування по всіх програмах відкрито, здійснюється абсолютно ритмічно", - зазначила Маркарова.

За її словами, ліквідація наслідків непередбачуваних ситуацій фінансується з Резервного фонду, відповідно і в ситуації в Ічні були оперативно задіяні гроші фонду.

Нагадаємо, 18 грудня відбулася робоча поїздка Першого заступника Голови ДСНС України Олега Мельчуцького на Чернігівщину де була оглянута ділянка розмінування і очищення територій області від боєприпасів.

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