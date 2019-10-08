В Минфине рассказали, как финансируют ликвидацию последствий пожара на складах в Ичне
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Финансирование ликвидации последствий пожара на военных складах в Ичне Черниговской области продолжается в соответствии с целевой программой. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Есть программа отдельная, которая находится у разных распорядителей - в данном случае это вопрос блока безопасности и обороны по наведению порядка, ремонтов и т.д. на складах. Согласно росписи, все финансирование по всем программам открыто, осуществляется абсолютно ритмично", - отметила Маркарова.
По ее словам, ликвидация последствий непредвиденных ситуаций финансируется из Резервного фонда, соответственно и в ситуации в Ичне были оперативно задействованы деньги фонда.
Напомним, 18 декабря состоялась рабочая поездка первого заместителя главы ГСЧС Украины Олега Мельчуцкого в Черниговскую область, где был осмотрен участок разминирования и очистки территорий области от боеприпасов.