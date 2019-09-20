У Мінфіні розповіли, скільки у Бюджеті-2020 піде на погашення держборгу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Майже третина витрат Державного бюджету на 2020 рік є видатками на погашення та обслуговування державного боргу. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту Держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент УНН.
"Ми витрачаємо дуже багато у цьому бюджеті на виплату і обслуговування нашого держборгу. Внутрішнього і зовнішнього. Майже третина бюджету йде на ці витрати", - сказала Маркарова.
Нагадаємо, Маркарова заявила, що Бюджет-2020 базується на макроекономічних показниках попереднього уряду.