В Минфине рассказали, сколько в Бюджете-2020 пойдет на погашение госдолга
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Почти треть расходов Государственного бюджета на 2020 год является расходами на погашение и обслуживание государственного долга. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова во время представления проекта Госбюджета на 2020 год, передает корреспондент УНН.
"Мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга. Внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы", - сказала Маркарова.
Напомним, Маркарова заявила, что Бюджет-2020 базируется на макроэкономических показателях предыдущего правительства.