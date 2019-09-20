В Минфине рассказали, сколько в Бюджете-2020 пойдет на погашение госдолга

"Мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга. Внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы", - сказала Маркарова.

Напомним, Маркарова заявила, что Бюджет-2020 базируется на макроэкономических показателях предыдущего правительства.