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Мінфін назвав причину затримки приватизації Ощадбанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Процес приватизації Ощадбанку стримується лише одним – виключенням банку зі списку компаній, заборонених до приватизації. Міністерство фінансів розраховує, що ця проблема вирішиться вже восени. Про це УНН повідомили у Мінфіні у відповідь на запит.

Мінфін назвав причину затримки приватизації Ощадбанку

“У липні 2018 року в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова провела зустріч з Головою ЄБРР сером Сумою Чакрабарті у Лондоні, на якій було ще раз підтверджено зацікавленість ЄБРР долучитися до процесу приватизації Ощадбанку. Усі умови для приватизації Ощадбанку з боку Мінфіну виконані. Процес стримується лише одним — виключенням банку зі списку компаній, заборонених до приватизації”, — зауважили у міністерстві.

У Мінфіні сподіваються, що з цією точковою зміною Верховна Рада їх підтримає. І якщо у вересні парламент дозволить ЄБРР увійти до міноритарної частки Ощадбанку, то процес часткового виходу держави з капіталу цього банку рухатиметься швидко і, можливо, до кінця року Мінфін встигне і з цим.

Раніше повідомлялось, що у 2022 році чистий прибуток Ощадбанку складе 4,7 млрд грн.

Нагадаємо, Стратегією реформування банківського сектору передбачається, що протягом 5 років частка держави у банківському секторі має зменшитись до 24%. Також передбачається повний вихід держави з Укргазбанку та ПриватБанку і частковий вихід держави з капіталу Ощадбанку.

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