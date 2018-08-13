Мінфін назвав причину затримки приватизації Ощадбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Процес приватизації Ощадбанку стримується лише одним – виключенням банку зі списку компаній, заборонених до приватизації. Міністерство фінансів розраховує, що ця проблема вирішиться вже восени. Про це УНН повідомили у Мінфіні у відповідь на запит.
“У липні 2018 року в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова провела зустріч з Головою ЄБРР сером Сумою Чакрабарті у Лондоні, на якій було ще раз підтверджено зацікавленість ЄБРР долучитися до процесу приватизації Ощадбанку. Усі умови для приватизації Ощадбанку з боку Мінфіну виконані. Процес стримується лише одним — виключенням банку зі списку компаній, заборонених до приватизації”, — зауважили у міністерстві.
У Мінфіні сподіваються, що з цією точковою зміною Верховна Рада їх підтримає. І якщо у вересні парламент дозволить ЄБРР увійти до міноритарної частки Ощадбанку, то процес часткового виходу держави з капіталу цього банку рухатиметься швидко і, можливо, до кінця року Мінфін встигне і з цим.
Раніше повідомлялось, що у 2022 році чистий прибуток Ощадбанку складе 4,7 млрд грн.
Нагадаємо, Стратегією реформування банківського сектору передбачається, що протягом 5 років частка держави у банківському секторі має зменшитись до 24%. Також передбачається повний вихід держави з Укргазбанку та ПриватБанку і частковий вихід держави з капіталу Ощадбанку.