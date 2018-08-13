Минфин назвал причину задержки приватизации Ощадбанка

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 19107 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 52497 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 34622 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 79593 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 154911 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 255936 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 194575 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 259200 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 284072 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223387 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 59915 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 65790 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 58855 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 55121 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 34984 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 25132 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 330794 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 298975 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 383608 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 535892 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 7478 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 16067 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 53302 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 259200 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 97175 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

Минфин назвал причину задержки приватизации Ощадбанка

Киев • УНН

 • 17094 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Процесс приватизации Ощадбанка сдерживается только одним - исключением банка из списка компаний, запрещенных к приватизации. Министерство финансов рассчитывает, что эта проблема решится уже осенью. Об этом УНН сообщили в Минфине в ответ на запрос.

Минфин назвал причину задержки приватизации Ощадбанка

“В июле 2018 года и.о. министра финансов Оксана Маркарова провела встречу с Главой ЕБРР сэром Сумой Чакрабарти в Лондоне, на которой была еще раз подтверждена заинтересованность ЕБРР приобщиться к процессу приватизации Ощадбанка. Все условия для приватизации Ощадбанка со стороны Минфина выполнены. Процесс сдерживается только одним — исключением банка из списка компаний, запрещенных к приватизации”, — отметили в министерстве.

В Минфине надеются, что с этим точечнім изменением Верховная Рада их поддержит. И если в сентябре парламент позволит ЕБРР войти в миноритарную долю Ощадбанка, то процесс частичного выхода государства из капитала этого банка будет двигаться быстро и, возможно, к концу года Минфин успеет и с этим.

Ранее сообщалось, что в 2022 году чистая прибыль Сбербанка составит 4,7 млрд грн.

Напомним, Стратегией реформирования банковского сектора предполагается, что в течение 5 лет доля государства в банковском секторе должна уменьшиться до 24%. Также предполагается полный выход государства из Укргазбанка и ПриватБанка и частичный выход государства из капитала Ощадбанка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43