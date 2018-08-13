Минфин назвал причину задержки приватизации Ощадбанка

“В июле 2018 года и.о. министра финансов Оксана Маркарова провела встречу с Главой ЕБРР сэром Сумой Чакрабарти в Лондоне, на которой была еще раз подтверждена заинтересованность ЕБРР приобщиться к процессу приватизации Ощадбанка. Все условия для приватизации Ощадбанка со стороны Минфина выполнены. Процесс сдерживается только одним — исключением банка из списка компаний, запрещенных к приватизации”, — отметили в министерстве.

В Минфине надеются, что с этим точечнім изменением Верховная Рада их поддержит. И если в сентябре парламент позволит ЕБРР войти в миноритарную долю Ощадбанка, то процесс частичного выхода государства из капитала этого банка будет двигаться быстро и, возможно, к концу года Минфин успеет и с этим.

Ранее сообщалось, что в 2022 году чистая прибыль Сбербанка составит 4,7 млрд грн.

Напомним, Стратегией реформирования банковского сектора предполагается, что в течение 5 лет доля государства в банковском секторе должна уменьшиться до 24%. Также предполагается полный выход государства из Укргазбанка и ПриватБанка и частичный выход государства из капитала Ощадбанка.