У Мінфіні проти скасування роздрібного податку на пальне
Київ • УНН
бо не знають як розрахувати субвенції на 11 тис. місцевих бюджетів
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Мінфіні проти об’єднання роздрібного та основного податків на пальне, бо це може призвести до втрат місцевих бюджетів. При цьому, у відомстві також відкидають варіант розподілу податку на пальне з центрального бюджету поміж місцевими. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Міністерстві фінансів України.
Так, у відомстві зазначили, що у разі скасування роздрібного акцизного податку з продажу пального, місцеві бюджети будуть позбавлені значного фінансового ресурсу.
При цьому, у Мінфіні виключили можливість надання субвенцій з центрального бюджету на потреби міст (у разі якщо роздрібний і основний податок будуть об’єднані, - ред.), бо це, за даними відомства, суперечить Бюджетному кодексу України.
Головним аргументом профільного Міністерства проти об’єднання роздрібного та основного паливних податків є – "неможливість визначення єдиного методологічного підходу до розподілу субвенцій в розрізі майже 11 тис. місцевих бюджетів".
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ДФС запропонували скасувати роздрібний акциз на пальне, шляхом включення його ставки до основного.
Така ініціатива зумовлена тим, що через діяльність сірих дилерів паливного ринку місцеві бюджети недоотримують значних бюджетних надходжень.
Зазначену пропозицію підтримали провідні нафтотрейдери країни.
Крім того за скасування роздрібного акцизу також виступив АМКУ.