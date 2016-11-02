В Минфине против отмены розничного налога на горючее
Киев • УНН
потому что не знают как рассчитать субвенции на 11 тыс. местных бюджетов
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Минфине против объединения розничного и основного налогов на горючее, это может привести к потерям местных бюджетов. При этом, в ведомстве также отвергают вариант распределения налога на горючее из центрального бюджета между местными. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Министерстве финансов Украины.
Так, в ведомстве отметили, что в случае отмены розничного акцизного налога с продаж горючего, местные бюджеты будут лишены значительного финансового ресурса.
При этом, в Минфине исключили возможность предоставления субвенций из центрального бюджета на нужды городов (в случае если розничный и основной налог будут объединены, - ред.), потому что это, по данным ведомства, противоречит Бюджетному кодексу Украины.
Главным аргументом профильного Министерства против объединения розничного и основного топливных налогов есть - "невозможность определения единого методологического подхода к распределению субвенций в разрезе почти 11 тыс. местных бюджетов".
Напомним, как сообщал УНН, в ГФС предложили отменить розничный акциз на топливо, путем включения его ставки до основного .
Такая инициатива обусловлена тем, что из-за деятельности серых дилеров топливного рынка местные бюджеты недополучают значительные бюджетные поступления .
Указанное предложение поддержали ведущие нефтетрейдеры страны.
Кроме того за отмену розничного акциза также выступил АМКУ .