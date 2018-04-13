У Мінфіні пояснили важливість ефективного управління держпідприємствами

“В Україні одним із найбільших потенційних ризиків, який створює загрозу для економічне зростання, є саме державні підприємства. Їх у нас багато, вони платять або мають платити десятки мільярдів гривень до держбюджету, також це велика кількість робочих місць. Відповідно від того, на скільки ефективно і прозоро ці компанії управляються, залежить чи ці компаніє є спільним надбанням і приносять додаткові доходи у бюджет, є драйверами економічного зростання, чи на жаль, як бачимо, в багатьох випадках, є джерелом корупції, збагачення не держави, а конкретних людей, які їх “захопили”, — сказала Маркарова.

Вона додала, цього року прем’єр-міністр Володимир Гройсман визначив приватизацію та реформу корпоративного управління в тих компаніях, які не будуть приватизовані, або не будуть швидко приватизовані, як один з 5 ключових пріоритетів уряду.

Нагадаємо, головою оновленого Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки державних підприємств (Номінаційного комітету) став незалежний член цього комітету, голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.