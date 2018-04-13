У Мінфіні пояснили важливість ефективного управління держпідприємствами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Від ефективності та прозорості управління державними підприємствами залежить динаміка економічного зростання України. Про це під час брифінгу повідомила перший заступник Міністра фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.
“В Україні одним із найбільших потенційних ризиків, який створює загрозу для економічне зростання, є саме державні підприємства. Їх у нас багато, вони платять або мають платити десятки мільярдів гривень до держбюджету, також це велика кількість робочих місць. Відповідно від того, на скільки ефективно і прозоро ці компанії управляються, залежить чи ці компаніє є спільним надбанням і приносять додаткові доходи у бюджет, є драйверами економічного зростання, чи на жаль, як бачимо, в багатьох випадках, є джерелом корупції, збагачення не держави, а конкретних людей, які їх “захопили”, — сказала Маркарова.
Вона додала, цього року прем’єр-міністр Володимир Гройсман визначив приватизацію та реформу корпоративного управління в тих компаніях, які не будуть приватизовані, або не будуть швидко приватизовані, як один з 5 ключових пріоритетів уряду.
Нагадаємо, головою оновленого Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки державних підприємств (Номінаційного комітету) став незалежний член цього комітету, голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.