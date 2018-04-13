В Минфине пояснили важность эффективного управления госпредприятиями

“В Украине одним из крупнейших потенциальных рисков, который создает угрозу для экономического роста, является именно государственные предприятия. Их у нас много, они платят или должны платить десятки миллиардов гривен в госбюджет, также это большое количество рабочих мест. Соответственно от того, насколько эффективно и прозрачно эти компании управляются, зависит являются ли эти компании общим достоянием и приносят дополнительные доходы в бюджет, являются драйверами экономического роста, или к сожалению, как видим, во многих случаях, являются источником коррупции, обогащения не государства, а конкретных людей, которaые их “захватили”, — сказала Маркарова.

Она добавила, что в этом году премьер-министр Владимир Гройсман определил приватизацию и реформу корпоративного управления в тех компаниях, которые не будут приватизированы, либо не будут быстро приватизированы, как один из 5 ключевых приоритетов правительства.

Напомним, председателем обновленного Комитета по назначению руководителей особо важных для экономики государственных предприятий (Номинационного комитета) стал независимый член этого комитета, глава представительства ЕБРР в Украине Шевка Аджунер.