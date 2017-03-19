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У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Перенесення термінів розгляду питання про виділення Україні траншу МВФ викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення бойовиками українських підприємств. Ще одна причина – визнання російською стороною документів, виданих у “ДНР/ЛНР”. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.  

“Уточнення цих розрахунків важливе для обох сторін для максимальної ефективності програми. Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни”, — зазначив Міністр фінансів Олександр Данилюк.

Нагадаємо, питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ.

Як повідомляв УНН, МВФ підтвердив внесення в порядок денний на 20 березня питання траншу для України.

Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми. О.Данилюк підтвердив домовленість з МВФ.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року.

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