У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ

“Уточнення цих розрахунків важливе для обох сторін для максимальної ефективності програми. Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни”, — зазначив Міністр фінансів Олександр Данилюк.



Нагадаємо, питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ.

Як повідомляв УНН, МВФ підтвердив внесення в порядок денний на 20 березня питання траншу для України.



Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми. О.Данилюк підтвердив домовленість з МВФ.



Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року.