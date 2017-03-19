В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Перенос сроков рассмотрения вопроса о выделении Украине транша МВФ вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду, и захват боевиками украинских предприятий. Еще одна причина - признание российской стороной документов, выданных в "ДНР/ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы. Соответствующие консультации уже начали. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", - отметил министр финансов Александр Данилюк.
Напомним, вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ.
Как сообщал УНН, МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса транша для Украины.
Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы. А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.
Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 г.