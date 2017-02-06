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У Мінфіні пояснили, чому не виконують закон про лотереї

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк визнав, що закон України “Про лотереї” його відомство не виконує, повідомляє УНН.

У Мінфіні пояснили, чому не виконують закон про лотереї

Під час сьогоднішньої прес-конференції він спробував пояснити, чому оператори державних лотерей з 2012 року вимушено очікують виконання закону в частині розробки нових ліцензійних умов та видачі ліцензій.

Фактично, позиція Олександра Данилюка полягає у тому, що діючий закон їх не влаштовує, а ті, які їх влаштовують, не принйняла Верховна Рада.

“Насправді робота Міністра фінансів дуже цікава. От я не знаю, чому задають питання саме в такому вигляді. Давайте я не буду відповідати так, як ви запитали. Я хочу сказати інакше.

Чи правильно те, що зараз у нас всі працюють поза законом. Це неправильно. Чи ті кошти, які отримує бюджет від азартних ігор, вони відповідають тим грошам, які заробляють ті, хто займається цією діяльністю. Ні не відповідають. Тому звичайно з цією сферою потрібно щось робити.

ВР не змогла прийняти жоден з законів. Ми працювали над різними варіантами тут. І вони також не були підтримані і це, на жаль, реальність. Вже дуже багато років вимагають від нас видати ліцензії, але якщо ви вважаєте, що видавати ліцензії за чинним законодавством за одну гривню це є рішення, яке йде на користь людям, то це неправильно”, — зазначив О.Данилюк.

Нагадаємо, Верховна Рада України визнала усі ініційовані Мінфіном законопроекти щодо легалізації грального бізнесу корупційними.

На сьогоднішній день до компетенції Мінфіну входить регулювання лотерей, які є єдиним легальним сегментом на гральному ринку країни.

Однак, оператори лотерей не можуть домогтися від Мініфну розробки ліцензійних умов і видачі нових ліцензій. Усі українські оператори лотерей вимушені працювати з просроченими.

При цьому, дотичні до цієї сфери відомства неодноразово зобов’язували Мінфін видати оператором лотерей ліцензії. Зокрема, Державна регуляторна служба ще у березні 2016 року зобов’язала Міністерство фінансів України видати операторам лотерей ліцензії. Раніше, у 2014 році Мін’юст рекомендував прем’єр-міністру доручити Мінфіну забезпечити підготовку відповідних нормативно-правових актів, необхідних для отримання ліцензій з випуску та проведення лотерей.

Однак, ані рекомендації Мін’юсту, ані доручення Державної регуляторної служби виконані не були.

Оператори лотерей у свою чергу називають останні роки одними з найгірших за всю історію їх існування. Податкове навантаження, відсутність роботи Мінфіну по розробці ліцензійних умов, а також нестабільна економічна і політична ситуація призвели до значного скорочення оборотів ринку.

За даними звітності лотерейних компаній в Державну фіскальну службу, в 2014 році загальний оборот ринку доходив до 12,5 млрд грн. Три діючих на лотерейному ринку оператора тоді приносили до держбюджету понад 500 млн грн податкових відрахувань. Тепер же надходження становлять близько 10% від тієї суми.

Крім того, раніше надходження від діяльності українських лотерей спрямовували до спеціального фонду для фінансування об’єктів олімпійської підготовки, культури, спорту, а також лікування онкохворих дітей. Однак, такий спецфонд був ліквідований урядом в 2015 році. Зараз гроші скидаються в загальний “котел” і їх подальше використання визначити неможливо.

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