В Минфине объяснили, почему не выполняют закон о лотереях

Во время сегодняшней пресс-конференции он попытался объяснить, почему операторы государственных лотерей с 2012 года вынужденно ожидают выполнения закона в части разработки новых лицензионных условий и выдачи лицензий.

Фактически, позиция Александра Данилюка заключается в том, что действующий закон их не устраивает, а те, которые их устраивают, не принйняла Верховная Рада.

"На самом деле работа Министра финансов очень интересная. Вот я не знаю, почему задают вопрос именно в таком виде. Давайте я не буду отвечать так, как вы спросили. Я хочу сказать иначе.

Правильно ли то, что сейчас у нас все работают вне закона. Это неправильно. Те средства, которые получает бюджет от азартных игр, они соответствуют тем деньгам, которые зарабатывают те, кто занимается этой деятельностью. Нет не отвечают. Поэтому конечно с этой сферой нужно что-то делать.

ВР не смогла принять ни один из законов. Мы работали над различными вариантами здесь. И они также не были поддержаны и это, к сожалению, реальность. Уже много лет требуют от нас выдать лицензии, но если вы считаете, что выдавать лицензии по действующему законодательству за одну гривну это решение, которое идет на пользу людям, то это неправильно", - отметил А.Данилюк.

Напомним, Верховная Рада Украины признала все инициированные Минфином законопроекты о легализации игорного бизнеса являются коррупционными.

На сегодняшний день в компетенцию Минфина входит регулирование лотерей, которые являются единственным легальным сегментом на игорном рынке страны.

Однако, операторы лотерей не могут добиться от Минифна разработки лицензионных условий и выдачи новых лицензий. Все украинские операторы лотерей вынуждены работать с просроченными.

При этом, касающиеся этой сферы ведомства неоднократно обязывали Минфин выдать оператором лотерей лицензии. В частности, Государственная регуляторная служба еще в марте 2016 года обязала Министерство финансов Украины выдать операторам лотерей лицензии. Ранее, в 2014 году Минюст рекомендовал премьер-министру поручить Минфину обеспечить подготовку соответствующих нормативно-правовых актов, необходимых для получения лицензий по выпуску и проведению лотерей.

Однако, ни рекомендации Минюста, поручения Государственной регуляторной службы выполнены не были.

Операторы лотерей в свою очередь называют последние годы одними из худших за всю историю их существования. Налоговая нагрузка, отсутствие работы Минфина по разработке лицензионных условий, а также нестабильная экономическая и политическая ситуация привели к значительному сокращению оборотов рынка.

По данным отчетности лотерейных компаний в Государственную фискальную службу, в 2014 году общий оборот рынка доходил до 12,5 млрд грн. Три действующих на лотерейном рынке оператора тогда приносили в госбюджет более 500 млн грн налоговых отчислений. Теперь же поступления составляют около 10% от той суммы.

Кроме того, ранее поступления от деятельности украинских лотерей направляли в специальный фонд для финансирования объектов олимпийской подготовки, культуры, спорта, а также лечение онкобольных детей. Однако, такой спецфонд был ликвидирован правительством в 2015 году. Сейчас деньги сбрасываются в общий "котел" и их дальнейшее использование определить невозможно.