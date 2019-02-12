У Мінфіні повідомили, скільки Україна візьме в борг у цьому році

"Загальний обсяг зовнішніх позик в 2019 році планується на рівні 4 млрд доларів", - сказала вона.

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Як повідомляв УНН, Україна може отримати другий і третій транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA) до кінця 2019 року.

Як повідомляв УНН, метою співпраці Міжнародного Валютного Фонду з Україною є допомога в досягненні стійкого зростання в країні.



Нагадаємо, в кінці січня глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Давосі заявила, що МФВ готовий і надалі підтримувати Україну, а також наголосила на необхідності прискорити реформи в країні.