В Минфине сообщили, сколько Украина возьмет в долг в этом году

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71334 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 96712 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133839 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132712 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130991 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125638 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162670 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117884 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141471 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145307 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минфине сообщили, сколько Украина возьмет в долг в этом году

В Минфине сообщили, сколько Украина возьмет в долг в этом году

Киев  •  УНН

 • 5737 просмотра

КИЕВ. 12 февраля УНН. Общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне 4 млрд долларов. Об этом сообщила глава Минфина Оксана Маркарова, передает УНН.

"Общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне 4 млрд долларов", - сказала она.

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Как сообщал УНН, Украина может получить второй и третий транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA) до конца 2019 года.

Как сообщал УНН, целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране.

Напомним, в конце января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, а также отметила необходимость ускорить реформы в стране.

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