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У мінфіні ФРН пообіцяли допомогти Україні з банківською реформою

У мінфіні ФРН пообіцяли допомогти Україні з банківською реформою

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У міністерстві фінансів Німеччини пообіцяли, що допоможуть Україні у банківській реформі. Про це в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.

"Державний секретар міністерства фінансів Томас Штеффен пообіцяв голові Нацбанку Валерії Гонтаревій підтримку ФРН у банківській реформі", - написав він.

Посол також додав, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила голову комітету Бундестагу з фінансових питань І.Арндт-Брауера про успіх банківської реформи.

Як повідомляв УНН, 29 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із віце-президентами Світового банку Кайлом Пітерсом та Сирілом Мюллером, які запевнили про підтримку Кабміну у всіх необхідних Україні реформах.

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