У мінфіні ФРН пообіцяли допомогти Україні з банківською реформою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У міністерстві фінансів Німеччини пообіцяли, що допоможуть Україні у банківській реформі. Про це в Twitter написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
"Державний секретар міністерства фінансів Томас Штеффен пообіцяв голові Нацбанку Валерії Гонтаревій підтримку ФРН у банківській реформі", - написав він.
Посол також додав, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила голову комітету Бундестагу з фінансових питань І.Арндт-Брауера про успіх банківської реформи.
Як повідомляв УНН, 29 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із віце-президентами Світового банку Кайлом Пітерсом та Сирілом Мюллером, які запевнили про підтримку Кабміну у всіх необхідних Україні реформах.