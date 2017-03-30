У мінфіні ФРН пообіцяли допомогти Україні з банківською реформою

"Державний секретар міністерства фінансів Томас Штеффен пообіцяв голові Нацбанку Валерії Гонтаревій підтримку ФРН у банківській реформі", - написав він.

Посол також додав, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила голову комітету Бундестагу з фінансових питань І.Арндт-Брауера про успіх банківської реформи.

Як повідомляв УНН, 29 березня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із віце-президентами Світового банку Кайлом Пітерсом та Сирілом Мюллером, які запевнили про підтримку Кабміну у всіх необхідних Україні реформах.