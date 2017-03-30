В минфине ФРГ пообещали помочь Украине с банковской реформой

"Государственный секретарь министерства финансов Томас Штеффен пообещал председателю Нацбанка Валерии Гонтаревой поддержку ФРГ в банковской реформе", - написал он.

Посол также добавил, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева поинформировала председателя комитета Бундестага по финансовым вопросам И.Арндт-Брауэра об успехе банковской реформы.

Как сообщал УНН, 29 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с вице-президентами Всемирного банка Кайлом Питерсом и Сирилом Мюллером, которые заверили о поддержке Кабмина во всех необходимых Украине реформах.