У Міненерго заявили, що росію треба позбавити статусу країни-члена МАГАТЕ

Цитата

“Ми впевнені, що росію треба позбавляти членства у цій організації (МАГАТЕ - ред.)”, - наголосив він.

Деталі

За словами міністра, незважаючи на те, що СРСР був одним із засновників МАГАТЕ, а росія стала правонаступницею Радянського союзу, роль і місце в цій організації країни, яка вчиняє акти ядерного тероризму, мають бути переглянуті.

“Російська війна в Україні змінила все, що існувало досі в системах безпеки, у тому числі і в ядерній галузі. Ми не можемо за нинішніх обставин керуватися старими моделями, маємо приймати нові і швидкі рішення”, - переконаний Галущенко.

Міністр наголосив, що окупація росіянами найбільшої в Європі атомної електростанції – української ЗАЕС, а також розміщення на її території озброєних людей, важкої техніки та вибухівки – не просто цілковите порушення правил ядерної безпеки, і просто основ здорового глузду.

“Навряд чи можна очікувати, що щось зміниться в ставленні росії. Але для нас дуже важливо, щоб на території наших ядерних об’єктів перебували представники МАГАТЕ. Я особисто запрошував пана Гроcсі і його місію в Україну на всі атомні об’єкти для того, щоб вони бачили, що відбувається, щоб бачили російські обстріли і їх наслідки”, - зазначив Галущенко.

Міністр наголосив, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції знаходяться 6 енергоблоків, які ще в лютому видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угода щодо безпеки Запорізької АЕС має бути досягнута до 2023 року - МАГАТЕ

Доповнення

ЗАЕС, найбільша в Європі атомна станція, викликала серйозне занепокоєння протягом усього конфлікту, оскільки поблизу неодноразово завдавали ударів.