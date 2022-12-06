В Минэнерго заявили, что россия должна быть лишена статуса страны-члена МАГАТЭ

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“Мы уверены, что россию нужно лишать членства в этой организации (МАГАТЭ – ред.)”, – подчеркнул он.

Детали

По словам министра, несмотря на то, что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а россия стала правопреемницей Советского союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены.

“Российская война в Украине изменила все, что существовало до сих пор в системах безопасности, в том числе и в ядерной отрасли. Мы не можем при нынешних обстоятельствах руководствоваться старыми моделями, принимать новые и быстрые решения”, - убежден Галущенко.

Министр подчеркнул, что оккупация россиянами крупнейшей в Европе атомной электростанции – украинской ЗАЭС, а также размещение на ее территории вооруженных людей, тяжелой техники и взрывчатки – не просто полное нарушение правил ядерной безопасности, а просто здравого смысла.

“Вряд ли можно ожидать, что что-то изменится в отношении россии. Но для нас очень важно, чтобы на территории наших ядерных объектов находились представители МАГАТЭ. Я лично приглашал господина Гросси и его миссию в Украину на все атомные объекты для того, чтобы они видели, что происходит, чтобы видели российские обстрелы и их последствия”, - отметил Галущенко.

Министр подчеркнул, что оккупированная ЗАЭС – это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны, ведь на станции находятся 6 энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6 000 МВт электроэнергии.

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Дополнение

ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная станция, вызвала серьезную обеспокоенность на протяжении всего конфликта, поскольку вблизи неоднократно наносили удары.