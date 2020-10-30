У Міненерго повідомили про "розумний" облік електроенергії

ukru
14:10 • 37761 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 94624 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 107973 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 110276 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 140736 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123410 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123670 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123424 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107271 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113708 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 115423 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 64008 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 74656 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 98088 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 93662 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 44550 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 53078 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 52959 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 140733 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 36720 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 47346 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105077 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123650 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123218 перегляди
Актуальне
У Міненерго повідомили про "розумний" облік електроенергії

У Міненерго повідомили про "розумний" облік електроенергії

Київ • УНН

 • 11403 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні, 30 жовтня, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо впровадження "розумного" обліку електроенергії між Міністерством енергетики України та корейською корпорацією КТ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Меморандум спрямований на започаткування партнерства у цій сфері.

"Міністерство енергетики зацікавлене у модернізації електроенергетики України на базі найсучасніших технологій. Наразі ми завершуємо розробку Концепції впровадження Smart Grid технологій в Україні", – зазначила Буславець.

Однією із складових цієї концепції є впровадження систем "розумного" обліку.

Реалізація концепції дасть можливість:

- знизити втрати електроенергії в електромережах;
- ефективного онлайн моніторингу параметрів якості електроенергії;
- здійснення аналізу балансів електроенергії в різних вузлах електромереж.

"Українська енергосистема потребує модернізації і інвестицій в розбудову електричної інфраструктури. З 2021 року в Україні впроваджується стимулююче тарифоутворення для операторів системи розподілу, і цей механізм надасть можливості для модернізації електроенергетики", – зауважила вона.

Водночас для України є дуже цікавим досвід і співпраця з Південною Кореєю, яка є світовим лідером з розвитку та впровадження сучасних технологій в електроенергетиці, зокрема, Smart Grid технологій, зазначили в Міненерго.

"Підтвердженням ефективності корейських технологій в електроенергетиці є, зокрема, один з найнижчих на сьогодні рівень втрат електроенергії в світі і показник SAIDI. Ми впевнені, що наша співпраця у сфері "розумних мереж" матиме взаємовигідний ефект і знайде своє продовження у подальшому співробітництві між Україною та Південною Кореєю у сфері електроенергетики", – підсумувала Буславець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92