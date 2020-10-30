У Міненерго повідомили про "розумний" облік електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні, 30 жовтня, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо впровадження "розумного" обліку електроенергії між Міністерством енергетики України та корейською корпорацією КТ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
Меморандум спрямований на започаткування партнерства у цій сфері.
"Міністерство енергетики зацікавлене у модернізації електроенергетики України на базі найсучасніших технологій. Наразі ми завершуємо розробку Концепції впровадження Smart Grid технологій в Україні", – зазначила Буславець.
Однією із складових цієї концепції є впровадження систем "розумного" обліку.
Реалізація концепції дасть можливість:
- знизити втрати електроенергії в електромережах;
- ефективного онлайн моніторингу параметрів якості електроенергії;
- здійснення аналізу балансів електроенергії в різних вузлах електромереж.
"Українська енергосистема потребує модернізації і інвестицій в розбудову електричної інфраструктури. З 2021 року в Україні впроваджується стимулююче тарифоутворення для операторів системи розподілу, і цей механізм надасть можливості для модернізації електроенергетики", – зауважила вона.
Водночас для України є дуже цікавим досвід і співпраця з Південною Кореєю, яка є світовим лідером з розвитку та впровадження сучасних технологій в електроенергетиці, зокрема, Smart Grid технологій, зазначили в Міненерго.
"Підтвердженням ефективності корейських технологій в електроенергетиці є, зокрема, один з найнижчих на сьогодні рівень втрат електроенергії в світі і показник SAIDI. Ми впевнені, що наша співпраця у сфері "розумних мереж" матиме взаємовигідний ефект і знайде своє продовження у подальшому співробітництві між Україною та Південною Кореєю у сфері електроенергетики", – підсумувала Буславець.