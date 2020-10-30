У Міненерго повідомили про "розумний" облік електроенергії

Меморандум спрямований на започаткування партнерства у цій сфері.

"Міністерство енергетики зацікавлене у модернізації електроенергетики України на базі найсучасніших технологій. Наразі ми завершуємо розробку Концепції впровадження Smart Grid технологій в Україні", – зазначила Буславець.

Однією із складових цієї концепції є впровадження систем "розумного" обліку.

Реалізація концепції дасть можливість:

- знизити втрати електроенергії в електромережах;

- ефективного онлайн моніторингу параметрів якості електроенергії;

- здійснення аналізу балансів електроенергії в різних вузлах електромереж.

"Українська енергосистема потребує модернізації і інвестицій в розбудову електричної інфраструктури. З 2021 року в Україні впроваджується стимулююче тарифоутворення для операторів системи розподілу, і цей механізм надасть можливості для модернізації електроенергетики", – зауважила вона.

Водночас для України є дуже цікавим досвід і співпраця з Південною Кореєю, яка є світовим лідером з розвитку та впровадження сучасних технологій в електроенергетиці, зокрема, Smart Grid технологій, зазначили в Міненерго.

"Підтвердженням ефективності корейських технологій в електроенергетиці є, зокрема, один з найнижчих на сьогодні рівень втрат електроенергії в світі і показник SAIDI. Ми впевнені, що наша співпраця у сфері "розумних мереж" матиме взаємовигідний ефект і знайде своє продовження у подальшому співробітництві між Україною та Південною Кореєю у сфері електроенергетики", – підсумувала Буславець.