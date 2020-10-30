В Минэнерго сообщили об "умном" учете электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня, 30 октября, и.о. министра энергетики Ольга Буславец подписала Меморандум о взаимопонимании по реализации "умного" учета электроэнергии между Министерством энергетики Украины и корейской корпорацией КТ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Меморандум направлен на начало партнерства в этой сфере.
"Министерство энергетики заинтересовано в модернизации электроэнергетики Украины на базе самых современных технологий. Сейчас мы завершаем разработку Концепции внедрения Smart Grid технологий в Украине", - отметила Буславец.
Одной из составляющих этой концепции является внедрение систем "умного" учета.
Реализация концепции даст возможность:
- снизить потери электроэнергии в электросетях;
- эффективного онлайн мониторинга параметров качества электроэнергии;
- осуществления анализа балансов электроэнергии в различных узлах электросетей.
"Украинская энергосистема нуждается в модернизации и инвестициях в развитие электрической инфраструктуры. С 2021 в Украине внедряется стимулирующее тарифообразование для операторов системы распределения, и этот механизм предоставит возможности для модернизации электроэнергетики", - отметила она.
В то же время для Украины очень интересен опыт и сотрудничество с Южной Кореей, которая является мировым лидером по развитию и внедрению современных технологий в электроэнергетике, в частности, Smart Grid технологий, отметили в Минэнерго.
"Подтверждением эффективности корейских технологий в электроэнергетике является, в частности, один из самых низких на сегодняшний день уровень потерь электроэнергии в мире и показатель SAIDI. Мы уверены, что наше сотрудничество в сфере "умных сетей" будет иметь взаимовыгодный эффект и найдет свое продолжение в дальнейшем сотрудничестве между Украиной и Южной Кореей в сфере электроэнергетики", - подытожила Буславец.