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У Міненерго підвели підсумки тижня

Київ • УНН

 • 10726 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна і Німеччина вийшли на новий рівень енергетичного партнерства, повідомляє Міненерго у дайджесті подій на енергоринку країни за тиждень, передає УНН.

У Міненерго підвели підсумки тижня

“Ольга Буславець та (міністр економіки та енергетики Німеччини. — ред.) Петер Альтмайєр підписали спільну міжурядову Заяву між Україною та Німеччиною щодо започаткування енергетичного партнерства.

Держави домовились посилити співпрацю із інтеграції енергетичних ринків України до ЕNTSO-E, підвищення рівня енергетичної безпеки, декарбонізації економіки, обміну інноваціями у енергетичних технологіях та реалізації спільних проектів у сферах розвитку „зеленої“ енергетики, цифровізації енергетичної інфраструктури та створення сучасної енергетичної системи”, — інформує прес-служба відомства.

Водночас німецький бізнес зацікавився новими проєктами в енергетичній галузі України.

“Дискусія в.о. Міністра енергетики України Ольги Буславець з представниками крупних німецьких компаній під час бізнес-сніданку у Берліні підтвердила, що для європейського бізнесу український енергетичний ринок є одним із найперспективніших серед східноєвропейських країн для реалізації інвестиційних проектів.

Очільниця Міненерго запевнила представників бізнесу в тому, що Україна зацікавлена в залученні інвестицій в енергетичний сектор і Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль приділяє особливу увагу саме інвестиційним проектам в енергетичному секторі”, — зазначають в Міненерго.

Буславець також обговорила із Статс-секретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом, Парламентським статс-секретарем міністерства Томасом Барайсом та іншими представниками міністерства перспективи функціонування енергетичного сектору України. Зокрема, питання енергетичного переходу та долучення до Європейської Зеленої угоди.

Тим часом при Міненерго створено Громадську раду. Головою Громадської ради обрано Героя України Семена Поташника. Установчі збори проведено 26 серпня.

Цього тижня також відбулася нарада щодо корпоратизації Енергоатома. Представники Міненерго, НАЕК “Енергоатом”, консультанти з міжнародних організацій обговорювали варіанти щодо найбільш оптимального з юридичної точки зору сценарію корпоратизації підприємства, резюмували у відомстві.

Нагадаємо, Міненерго закликало керівництво ПЕК посилити протиепідемічні заходи.

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